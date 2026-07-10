بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان نے اپنے وسیع رئیل اسٹیٹ پورٹ فولیو میں ایک اور قیمتی اثاثے کا اضافہ کرتے ہوئے نئی دہلی کے پوش علاقے پنچ شیل پارک میں واقع اپنے خاندانی گھر کی مکمل ملکیت حاصل کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سودے کی مالیت تقریباً 37 کروڑ بھارتی روپے بتائی جا رہی ہے۔
اطلاعات کے مطابق شاہ رخ خان نے رہائشی عمارت کی دوسری اور تیسری منزل خرید لی ہے، جس کے بعد پوری عمارت اب خان خاندان کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ یہ گھر شاہ رخ خان اور ان کی اہلیہ گوری خان کے لیے جذباتی اہمیت بھی رکھتا ہے کیونکہ ممبئی جا کر فلمی کیریئر شروع کرنے سے قبل دونوں اسی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ عمارت کا تہہ خانہ اور گراؤنڈ فلور پہلے ہی خاندان کی ملکیت تھے، جبکہ حالیہ خریداری کے بعد پوری جائیداد ایک بار پھر ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔
یہ رہائش گاہ تقریباً 1200 مربع گز، یعنی لگ بھگ 10 ہزار 800 مربع فٹ پر مشتمل ہے اور جنوبی دہلی کے انتہائی مہنگے اور پسندیدہ رہائشی علاقوں میں شمار ہونے والے پنچ شیل پارک میں واقع ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس زمین کی قیمت تقریباً 34 ہزار 260 روپے فی مربع فٹ لگائی گئی ہے، جبکہ مجموعی سودے کی مالیت 37 کروڑ روپے کے قریب ہے۔
رئیل اسٹیٹ ماہرین اس خریداری کو حالیہ برسوں میں دہلی کی نمایاں ترین سیلیبریٹی پراپرٹی ڈیلز میں شامل قرار دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ شاہ رخ خان کے ملکی اور بین الاقوامی رئیل اسٹیٹ اثاثوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
شاہ رخ خان اور گوری خان گزشتہ کئی برسوں سے لگژری جائیدادوں میں سرمایہ کاری کے لیے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ گوری خان، جو بھارت کی معروف انٹیریئر ڈیزائنرز میں شمار ہوتی ہیں، خاندان کی متعدد رہائش گاہوں کے ڈیزائن اور تزئین و آرائش میں بھی اہم کردار ادا کر چکی ہیں۔ دونوں کے پاس ممبئی، دبئی اور دیگر مقامات پر بھی کئی قیمتی جائیدادیں موجود ہیں۔
رئیل اسٹیٹ کے علاوہ شاہ رخ خان اپنی پروڈکشن کمپنی کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل برانڈ D'YAVOL میں بھی سرمایہ کاری کر چکے ہیں، جس کے تحت ملبوسات اور پریمیم وہسکی جیسے شعبوں میں کاروبار کیا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاریاں انہیں محض ایک کامیاب اداکار ہی نہیں بلکہ بھارت کے نمایاں سیلیبریٹی کاروباری شخصیات میں بھی شامل کرتی ہیں۔
تازہ خریداری کے بعد شاہ رخ خان نے نہ صرف اپنے ماضی سے جڑی ایک یادگار خاندانی رہائش دوبارہ مکمل طور پر اپنے نام کر لی ہے بلکہ اپنے لگژری اثاثوں کے مجموعے میں ایک اور اہم اور باوقار جائیداد بھی شامل کر لی ہے۔