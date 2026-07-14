امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل برآمدات جاری رہیں گی، ایرانی وزیرِ تیل کا اعلان

تہران: ایران کے وزیرِ تیل محسن پاک نژاد نے کہا ہے کہ امریکا کی جانب سے ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے کے باوجود ملک کی تیل برآمدات معمول کے مطابق جاری رہیں گی اور ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔
ایرانی وزیرِ تیل نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے امریکی پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے طویل عرصے سے مؤثر نظام اور متبادل ڈھانچے قائم کر رکھے ہیں جن کی بدولت تیل کی برآمدات جاری رکھنے کی صلاحیت برقرار ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا کی جانب سے دی گئی 60 روزہ رعایتی مدت کے دوران بھی ان متبادل انتظامات کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ انہیں برقرار رکھا گیا تاکہ پابندیوں کی دوبارہ بحالی کی صورت میں بھی برآمدات متاثر نہ ہوں۔
محسن پاک نژاد کے مطابق ایران توانائی کے شعبے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور عالمی منڈی میں خام تیل کی فراہمی معمول کے مطابق برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا نے ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ سخت پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی، آبنائے ہرمز کی صورتحال اور عالمی توانائی کی منڈیوں پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
معاشی ماہرین کے مطابق ایران کی جانب سے تیل برآمدات جاری رکھنے کا اعلان عالمی توانائی مارکیٹ کے لیے اہم پیش رفت ہے، تاہم امریکی پابندیوں اور علاقائی کشیدگی کے باعث مستقبل کی صورتحال کا انحصار سفارتی اور جغرافیائی سیاسی حالات پر ہوگا۔