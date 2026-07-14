چین نے تنہائی دور کرنے والے جدید اے آئی روبوٹس متعارف کرادیے

یہ روبوٹس گھر میں بنیادی معاونت بھی فراہم کر سکتے ہیں

ویب ڈیسک July 14, 2026
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چین کی روبوٹکس کمپنی یو-بی ٹیک نے ایسے جدید اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس انسان نما روبوٹس متعارف کرائے ہیں جن کا مقصد تنہائی کا شکار افراد کو صحبت فراہم کرنا، روزمرہ کاموں میں مدد دینا اور جذباتی روابط کو بہتر بنانا ہے۔

کمپنی کے مطابق یہ روبوٹس جدید لارج لینگویج ماڈلز، آواز کی پہچان، چہرے کی شناخت اور قدرتی انداز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ روبوٹس صارف کی بات چیت کو یاد رکھ سکتے ہیں، سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، یاد دہانیاں کرا سکتے ہیں اور گھر میں بنیادی معاونت بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

یو-بی ٹیک کا کہنا ہے کہ ان روبوٹس کو خاص طور پر بزرگ افراد کی معاونت، تنہا رہنے والے افراد کی صحبت، گھریلو معلوماتی معاون اور تعلیمی و تفریحی سرگرمیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

کمپنی کے مطابق مستقبل میں یہ روبوٹس اس قابل ہوں گے کہ وہ صارف کی عادات کو سمجھ کر زیادہ ذاتی نوعیت کی مدد فراہم کریں گے اور گھر کے مزید پیچیدہ کام بھی انجام دیں۔
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