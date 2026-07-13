پہلا ون ڈے: بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

انگلینڈ کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 47.5 اوورز میں 258 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی

ویب ڈیسک July 14, 2026
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انگلینڈ میں جاری تین ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے میزبان ٹیم کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔

برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے 259 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 45.2 اوورز میں پورا کیا۔

بھارتکی جانب سے کپتان شبمن گِل 80 رنز بنا کر نمایاں رہے جبکہ اکشر پٹیل اور واشنگٹن سندر بالترتیب 57 اور 52 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

شریاس ایر 35، روہت شرما 11، ویرات کوہلی 5 اور کے ایل راہول 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

انگلینڈ کی جانب سے جوش ٹنگ، سیم کرَن اور جوفرا آرچر نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 47.5 اوورز میں 258 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ 74 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ لیام ڈاسن نے بھی 68 رنز جوڑ کر اہم باری کھیلی۔

دیگر بلے بازوں میں بین ڈکٹ 43، وِل جیکس 20، جیکب بیتھل 14، جوفرا آرچر 12، جوس بٹلر 5، کپتان ہیری بروک 1، عادل عاشد 1 جبکہ سیم کرَن اور جوش ٹنگ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل نے 4 جبکہ پراسدھ کرشنا اور گُرنور برار نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جسپریت بمراہ اور شیوم ڈوبے نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
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پہلا ون ڈے: بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

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