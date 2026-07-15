عرقِ گلاب کے حیرت انگیز فوائد، خوبصورتی سے صحت تک قدرتی نعمت

عرقِ گلاب صدیوں سے حسن اور صحت کی دیکھ بھال کا اہم حصہ رہا ہے۔ جدید کاسمیٹکس کی آمد سے پہلے خواتین اپنی جلد کی حفاظت اور خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے قدرتی اجزا پر انحصار کرتی تھیں، جن میں عرقِ گلاب نمایاں مقام رکھتا تھا۔
ماہرینِ جلد کے مطابق عرقِ گلاب نہ صرف جلد کو تروتازہ اور نرم رکھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ مختلف جلدی مسائل میں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
جلد کو نرم، شاداب اور نمی سے بھرپور رکھتا ہے
ماہرین کے مطابق عرقِ گلاب جلد سے غیر ضروری نمی کے اخراج کو کم کرتا ہے، جس سے جلد نرم، ملائم اور قدرتی چمک برقرار رکھتی ہے۔ گرمیوں میں پسینے کی بدبو کم کرنے اور سردیوں میں جلد کی خشکی سے بچانے میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جلد کی خشکی سے پیدا ہونے والی بعض بیماریوں، خصوصاً ایگزیما، سے بچاؤ میں بھی عرقِ گلاب مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
فیس ماسک سے چہرے کی رونق میں اضافہ
جلد کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے ایک چمچ ملتانی مٹی، دو چمچ عرقِ گلاب اور چند قطرے لیموں کا رس ملا کر فیس ماسک تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس آمیزے کو چہرے اور گردن پر تقریباً 15 منٹ لگا کر دھونے سے جلد صاف، شفاف اور تروتازہ محسوس ہوتی ہے۔
کیل مہاسوں اور دانوں میں مددگار
عرقِ گلاب میں موجود خصوصیات جلد پر بیکٹیریا کی افزائش کم کرنے میں معاون سمجھی جاتی ہیں۔ لیموں کے رس کے ساتھ مساوی مقدار میں ملا کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسوں اور دانوں کے مسائل میں بہتری آ سکتی ہے، جبکہ جلد کو مناسب نمی بھی ملتی ہے۔
خشک ہاتھوں کے لیے قدرتی لوشن
برتن یا کپڑے دھونے سے ہاتھ خشک ہو جائیں تو گھر میں قدرتی لوشن تیار کیا جا سکتا ہے۔ چار چمچ گلیسرین، چار چمچ لیموں کا رس اور آٹھ چمچ عرقِ گلاب ملا کر بوتل میں محفوظ کر لیں اور ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ یہ آمیزہ ہاتھوں کو نرم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
ناخنوں کی چمک بحال کرنے کا آسان نسخہ
نیل پالش کے مسلسل استعمال سے ناخن بے رونق ہو جائیں تو عرقِ گلاب اور لیموں کا رس برابر مقدار میں ملا کر ناخنوں پر لگانے سے قدرتی چمک واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے۔
آنکھوں کی تھکن اور سوجن میں آرام
اگر آنکھوں میں تھکن یا معمولی سوجن ہو تو روئی کو عرقِ گلاب میں بھگو کر چند منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھنا سکون پہنچا سکتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔
بالوں کو مضبوط اور خوشبودار بنائے
کمزور یا بے جان بالوں کے لیے ایک کپ عرقِ گلاب، دو وٹامن ای کیپسول اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ملا کر اسپرے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسے گیلے بالوں پر استعمال کرنے یا شیمپو کے بعد عرقِ گلاب سے بال دھونے سے بالوں میں قدرتی چمک اور خوشبو برقرار رہتی ہے۔
آنکھوں کی جلن اور آشوبِ چشم میں استعمال
عرقِ گلاب کو بعض لوگ آنکھوں کی جلن اور آشوبِ چشم میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ روایتی طور پر اسے گرد و غبار سے ہونے والی معمولی تکلیف میں مفید سمجھا جاتا ہے، تاہم آنکھوں میں کسی بھی چیز کے استعمال سے پہلے ماہرِ چشم سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
کریموں میں شامل کریں، جلد کی نمی برقرار رکھیں
جلد کی نگہداشت کرنے والی کریم میں عرقِ گلاب کے چند قطرے شامل کر کے استعمال کرنے سے جلد کی نمی برقرار رکھنے اور مردہ خلیات کی صفائی میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ جلد زیادہ تازہ اور صاف محسوس ہوتی ہے۔
پسینے کی بدبو کم کرنے کا قدرتی طریقہ
گلاب کے سفوف اور عرقِ گلاب کو ملا کر فریج میں محفوظ کر لیا جائے اور روزانہ پسینہ آنے والی جگہوں پر ہلکی مقدار میں استعمال کیا جائے تو بدبو میں کمی آ سکتی ہے۔
منہ کے چھالوں اور بدبو میں بھی مفید
روایتی گھریلو نسخوں کے مطابق عرقِ گلاب میں گلاب کا سفوف ملا کر منہ کے چھالوں پر لگانے سے آرام مل سکتا ہے۔ اسی طرح گلاب کے جوشاندے سے غرارے کرنے کو منہ کی بدبو کم کرنے اور مسوڑھوں سے خون آنے کی شکایت میں بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ عرقِ گلاب قدرتی فوائد سے بھرپور ہے، تاہم کسی بھی جلدی، آنکھ یا منہ کی بیماری کی صورت میں صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کرنے کے بجائے مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔