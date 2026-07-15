خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج بھی بارش کا امکان

بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup
پشاور:

خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے تاہم چند اضلاع بارش کی بھی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، تورغر، بٹگرام اور مانسہرہ، میں تیز ہواؤں و گرج چمک کے ساتھ بارش کا مکان ہے۔

ایبٹ آباد، کرم اور وزیرستان کے اضلاع میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 40، پشاور، تخت بھائی اور پٹن میں 39 ریکارڈ کیا گیا۔

چترال، دیر، تیمرگرہ اور دروش میں 37، کالام میں 28 اور مالم جبہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرم،ی بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

Express News

کورنگی میں واٹر ٹینکر حادثہ، جاں بحق نوجوان کی بیوہ کا 13 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ

Express News

پنجاب یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی سرکاری عمارت میں پرائیویٹ مرغیاں پالنے کا انکشاف

Express News

فوج کیخلاف بیان بازی سے متعلق درخواست پر جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کرلیا

Express News

اسلام آباد میں شیشہ کیفوں کیخلاف درخواست، ڈی سی اور آئی جی عدالت طلب

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدلیہ سے شکایات اور جج کا  جوابی مکالمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو