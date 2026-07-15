وزیراعظم  کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو مون سون کے دوران متعلقہ اداروں کیساتھ بہتر روابط کی ہدایت

وزیراعظم  شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹینینٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ملاقات کی۔

ویب ڈیسک July 15, 2026
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وزیراعظم  شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹینینٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ملاقات کی۔

وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے مون سون بارشوں کے دوران صوبائی حکومتوں اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔

ملاقات میں وزیراعظم کو ملک میں مون سون بارشوں کے دوران  کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔

وزیراعظم کو پیشگی اطلاع نظام کو مکمل فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ اس حوالے سے تعاون پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔
 

 
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