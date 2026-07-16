راولپنڈی میں شہری کیساتھ ہنی ٹریپ کا واقعہ، پولیس ہیڈکانسٹیبل اور خاتون سمیت 5 افراد ملوث

راولپنڈی میں پولیس کے ہنی ٹریپ گینگ کا انکشاف ہوا جس پر ہیڈ کانسٹیبل، خاتون سمیت پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی میں شہری کو خاتون کے ذریعے ہنی ٹریپ کر کے لوٹنے کا واقعہ پیش آیا جس پر ہیڈ کانسٹیبل سمیت پانچ افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا جس میں خاتون کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق گینگ نے شیراز نامی شہری کو واردات کا نشانہ بنایا اور 50 لاکھ روپے طلب کیے جس پر گیارہ لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی۔
بازیاب ہونے پر متاثرہ شہری شیراز کے لواحقین نے سی پی او میں درخواست جمع کرادی جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکار نے بچنے کے لئے شیراز پر زیادتی کا مقدمہ خاتون کی مدعیت میں دیدیا۔
شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے ابتدائی انکوائری کی گئی جس میں متاثرہ شہری شیراز کے الزامات درست ثابت ہوئی۔
پولیس کے مطابق شہری پر عائد الزامات درست ثابت ہونے کے بعد تھانہ چکلالہ کی سابقہ ایف آئی آر میں ہیڈ کانسٹیبل لاریب اور چار دیگر افراد کیخلاف ضمنی درج کر دی گئی ہے۔