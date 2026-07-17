جوابی کارروائی میں ایران کا بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر ڈرون حملوں کا دعویٰ

تہران:
امریکی فضائی کارروائیوں کے بعد ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔
ایرانی فوج کے مطابق بحرین کے سخیر فوجی اڈے پر موجود امریکی ہیلی کاپٹروں اور جاسوس طیاروں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔
ادھر روسی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کویت میں بھی ایرانی ڈرون حملوں کے دوران امریکی میزائل دفاعی نظام کی ایک بیٹری کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد علاقے میں دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔
دوسری جانب کویتی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام دشمن کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنانے کے لیے متحرک ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
خبر رساں ادارے نے کویت کی وزارت دفاع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ حملوں کے دوران ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں مالی نقصان ہوا تاہم جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔