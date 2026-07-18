لاہور: خراب سینڈوچ واپس کرنے پر بیکری ملازمین کا خاتون پر مبینہ تشدد، بیکری منیجر گرفتار

خاتون کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے پر ملزمان نے ان سے بدتمیزی کی، گالیاں دیں، کپڑے پھاڑ دیے اور انہیں تھپڑ بھی مارے

ویب ڈیسک July 18, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

لاہور کے علاقے گلشن راوی میں ایک بیکری پر خراب سینڈوچ واپس کرنے پر خاتون سے مبینہ تشدد کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون انعم کے بیان پر بیکری کے منیجر بلال سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

مدعیہ کے مطابق وہ خراب سینڈوچ واپس کرنے بیکری گئی تھیں، تاہم ملازمین نے سینڈوچ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے پر ملزمان نے ان سے بدتمیزی کی، گالیاں دیں، کپڑے پھاڑ دیے اور انہیں تھپڑ بھی مارے۔

واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں بیکری ملازم اور خاتون کے درمیان جھگڑا دیکھا جا سکتا ہے۔

پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ واقعے کی مختلف پہلوؤں سے مزید تفتیش جاری ہے۔

ایس پی اقبال ٹاؤن ڈویژن سدرہ خان کا کہنا ہے کہ واقعے کی قانونی کارروائی جاری ہے اور تمام شواہد کی روشنی میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ خواتین پر تشدد کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومتی ڈیٹا اب پاکستان میں محفوظ، این ٹی سی کا ڈیٹا والٹ سے اہم معاہدہ ہوگیا

Express News

شیخوپورہ؛ جٹھانی اور ساس کا مبینہ ظلم، خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی

Express News

پوری قوم شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی مقروض ہے، علماء و مشائخ

Express News

وزیراعلیٰ سندھ کی زیرصدارت 18.2 ارب روپے کے سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس

Express News

پاور سیکٹر میں مؤثر، شفاف اور جدید ڈیٹا گورننس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت

Express News

’اپنی چھت، محفوظ چھت‘ : اہلِ  پنجاب کے لیے بڑی خوش خبری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو