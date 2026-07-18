امریکی ناظم الامور نے پاکستان سے متعلق دل کی بات بتادی، ویڈیو وائرل

اپنے وطن کو بہتر بنانے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں حصہ ڈالنا نہایت اہم اور قابلِ قدر عمل ہےِ نیٹلی بیکر

ویب ڈیسک July 18, 2026
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(فوٹو: اے آئی جنریٹڈ)
اسلام آباد:

امریکی ناظم الامور نے پاکستان سے متعلق اپنے دل کی بات بتا دی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہے۔

سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر امریکی سفارت خانۂ اسلام آباد کے اکاؤنٹ سے ایک نئی ویڈیو شیئر کی گئی ہے، جس میں پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اپنی ذمے داریوں، پاکستانیوں سے ملاقاتوں اور سفارتی زندگی کے تجربات پر گفتگو کی ہے۔

ویڈیو میں نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امریکی ناظمِ الامور ہونے کی سب سے بڑی خوشی امریکی اقدار کی نمائندگی کرنا اور ملک کے مختلف حصوں میں ایسے باصلاحیت، شاندار اور دور اندیش افراد سے ملاقات کرنا ہے جو اپنے شعبوں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

انہوں نے ’کافی‘ (Coffee) کے مختصر وقفے کے دوران ہونے والی اس غیر رسمی گفتگو میں اپنی ذمہ داریوں کے سب سے زیادہ اطمینان بخش اور مشکل ترین پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔

امریکی سفارت کار کا کہنا تھا کہ سفارتی خدمات صرف دو ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے تک محدود نہیں ہوتیں بلکہ مختلف طبقات کے لوگوں سے رابطہ، ان کے خیالات کو سمجھنا اور اپنے ملک کی مؤثر نمائندگی کرنا بھی اس ذمہ داری کا اہم حصہ ہے۔

نیٹلی بیکر نے اپنے پیغام میں اس بات پر بھی زور دیا کہ ہر شخص کو اپنے ملک کی خدمت اور معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے وطن کو بہتر بنانے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں حصہ ڈالنا نہایت اہم اور قابلِ قدر عمل ہے۔

امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھرپور توجہ حاصل ہو رہی ہے، جہاں مختلف صارفین اس پر اپنی آرا کا اظہار کر رہے ہیں۔

یہ ویڈیو امریکی سفارت خانے کی NBExploresPakistan سیریز کا حصہ ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں، عوام اور ثقافت سے متعلق تجربات اور مشاہدات شیئر کیے جاتے ہیں۔
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