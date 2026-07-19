امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران پر امریکی فضائی حملے جاری

ٹرمپ نے پینٹاگون کو ایران کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کی ہدایت دی ہے، روسی میڈیا

ویب ڈیسک July 19, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

امریکا نے ایران کے خلاف ایک بار پھر فضائی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کا کہنا ہے کہ یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر کیے جا رہے ہیں۔

سینٹکام کے جاری کردہ بیان کے مطابق کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانا ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید محدود کرنا اور اردن میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حالیہ حملے کا جواب دینا ہے۔

تاہم امریکی فوج نے فی الحال یہ نہیں بتایا کہ کن مقامات کو نشانہ بنایا گیا یا حملوں میں کیا نقصان ہوا۔

دوسری جانب ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے جنوبی ایران کے علاقے سیرک اور حاجی آباد کے اطراف میں متعدد اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے ان دعوؤں کی سرکاری سطح پر تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کے اردن پر حملے میں ہمارے 2 فوجی ہلاک،4 زخمی اور 1 لاپتا ہے؛ امریکا کی تصدیق

ادھر روسی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اردن میں دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون کو ایران کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی کی ہدایت دی۔

رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت افسوسناک ہے اور امریکا ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔

امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوجیوں کی قربانی نے ملک کے عزم کو مزید مضبوط کیا ہے اور امریکا اپنے مفادات اور اہلکاروں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بھارتی فوج مودی کے سیاسی عزائم کیلئے آلہ کار بن گئی، سابق فوجی نے بھانڈا پھوڑدیا

Express News

جنگلاتی آگ سے آلودگی پر بھی ٹرمپ نے کینیڈا کو ٹیرف کی دھمکی دے دی

Express News

روس میں لاجسٹک سینٹر پر یوکرین کا حملہ، 7 افراد ہلاک 24 زخمی

Express News

عراق کے شہر سلیمانیہ پر میزائل اور ڈرون سے حملہ

Express News

ایران جنگ کے باعث تیل کی عالمی قیمت کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر آگئی

Express News

بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس  کے گردعالمی گھیرا تنگ،امریکا میں اہم کارروائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو