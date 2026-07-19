ایران میں امریکی حملوں نے 116 ٹیلی کمیونکیشن ٹاورز غیرفعال

خطے میں خدمات فراہم کرنے والی ٹریفک اور بینڈوتھ ٹرانسمیشن لائنوں کو نقصان پہنچا

ویب ڈیسک July 19, 2026
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ایک ایرانی اہلکار نے بتایا کہ امریکی حملوں نے ایران کے جنوبی صوبہ ہرمزگان میں 116 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز کو غیرفعال کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹاورز کے غیرفعال ہوجانے سے شمالی بندر عباس اور حاجی آباد میں لینڈ لائن، موبائل فون اور انٹرنیٹ خدمات متاثر ہوئی ہیں۔

ہرمزگان کے ڈائریکٹر جنرل کمیونیکیشن نے کہا کہ امریکی حملوں نے ایران کے جنوبی صوبہ ہرمزگان میں 116 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز کو آف لائن کر دیا، جس سے شمالی بندر عباس اور حاجی آباد میں اہم مواصلاتی خدمات میں خلل پڑا۔

اہلکار نے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کو بتایا کہ حملوں سے خطے میں خدمات فراہم کرنے والی ٹریفک اور بینڈوتھ ٹرانسمیشن لائنوں کو نقصان پہنچا۔

اہلکار نے تسنیم نیوز ایجنسی کو نقصان کی تفصیلات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملوں سے اہم انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا۔ حملے کے دوران اور صوبے کے کچھ شمالی علاقوں میں اس وقت لینڈ لائن، موبائل فون اور انٹرنیٹ خدمات منقطع ہیں۔ تاہم عملے نے بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔

نیٹ ورک کی تعمیر نو کا کام حملوں کے فوراً بعد شروع ہوا، ہرمزگان اور پڑوسی صوبوں سے رابطہ بحال کرنے کے لیے آلات اور آپریشنل ٹیمیں روانہ کردی گئیں۔ نقصان کی حد ابھی تک واضح نہیں ہے کیونکہ تشخیصی ٹیمیں بندر عباس اور حاجی آباد کے شمالی علاقوں میں ہونے والے اثرات کا سروے کررہی ہیں۔
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