دنیا بھر میں فیس بُک کی بندش، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا

صارفین نے سست یا غیر دستیاب نیوز فیڈ اپ ڈیٹس سمیت مسائل کی بھی اطلاع دی

ویب ڈیسک July 19, 2026
facebook whatsup

دنیا بھر فیس بُک سروس کو بندش کا سامنا ہے جسکی وجہ سے صارفین کو سوشل ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل کا سامنا ہورہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صارفین نے فیس بُک اکاؤنٹ تک رسائی اور پلیٹ فارم کی اہم خصوصیات کو متاثر کرنے والے اچانک تکنیکی مسائل کی اطلاع دی ہے۔

میٹا نے ابھی تک اس بندش کے بارے میں کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی ہے۔ یہ تکنیکی خرابی اتوار کو اچانک رونما ہوئی جس کی وجہ سے فیس بک صارفین اکاؤنٹس تک رسائی یا پلیٹ فارم کے بنیادی فیچرز کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔

صارفین نے ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے لاگ ان کی ناکام کوششوں کے ساتھ ساتھ سست یا غیر دستیاب نیوز فیڈ اپ ڈیٹس سمیت مسائل کی بھی اطلاع دی۔

کچھ صارفین کو لنک کردہ میسنجر سروس کے ذریعے تصاویر اور ویڈیوز اپ لوڈ کرنے یا پیغامات بھیجنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

بہت سے متاثرہ صارفین اس خلل کی اطلاع دینے اور اپنے پوسٹوں کو اپلوڈ کرنے کے لیے متبادل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول ایکس کا استعمال کررہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’ہر حملے کا تباہ کن جواب دیا جائے گا‘، ایرانی اعلیٰ فوجی کمانڈر کی امریکا کو سخت وارننگ

Express News

غزہ پر مسلسل حملے جاری، نئے حملے میں 3 بچے سمیت 11 فلسطینی شہید

Express News

وینزویلا میں زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد 5 ہزار سے تجاوز کرگئی

Express News

امریکا نے اپنے شہریوں کے لیے عالمی ٹریول الرٹ جاری کر دیا، مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر احتیاط کی ہدایت

Express News

نیویارک کے میئر کا نیتن یاہو کو گرفتار کرنے پر غور

Express News

اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں زخمی ہونے والا فلسطینی نوجوان فٹبالر دم توڑ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو