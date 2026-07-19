جدید فضائی دفاعی نظام سے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا، ایران کا دعویٰ

تہران: ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسدارانِ انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے ملک کے جنوب مغربی شہر اہواز کی فضائی حدود میں ایک امریکی MQ-9 ریپر ڈرون کو جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے مار گرایا ہے۔
ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق پاسدارانِ انقلاب کی ایرو اسپیس فورس نے کارروائی کے دوران امریکی ڈرون کو نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ تباہ ہو کر گر گیا۔
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کارروائی میں ایران کے نئے اور جدید فضائی دفاعی نظام کا استعمال کیا گیا، تاہم اس نظام کی نوعیت یا تکنیکی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی MQ-9 ڈرون نگرانی اور انٹیلی جنس معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ حملہ آور کارروائیوں کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔
یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف فوجی کارروائیوں اور سخت بیانات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔
دوسری جانب امریکی حکام نے تاحال ایران کے اس دعوے کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی باضابطہ ردعمل جاری کیا ہے۔ آزاد ذرائع سے بھی اس واقعے کی فوری طور پر تصدیق سامنے نہیں آئی۔
دفاعی ماہرین کے مطابق اگر ایران کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ خطے میں فضائی دفاع اور ڈرون جنگ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سمجھی جا سکتی ہے، تاہم اس کی تصدیق کے لیے مزید شواہد اور سرکاری معلومات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔