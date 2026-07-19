لیبیا کا بینکاری نظام چین کے بینکاری نظام سے منسلک، ڈالر پر انحصار کم ہوگیا

لیبیا کے کمرشل بینکوں کو چین کے کراس بارڈر انٹربینک ادائیگی کے نظام سی آئی پی ایس  سے جوڑنے پر اتفاق کیا گیا

ویب ڈیسک July 19, 2026
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لیبیا نے اپنے بینکوں کو چین کے ادائیگی کے نظام سے منسلک کردیا جس کی بدولت ڈالر پر انحصار کم ہوگیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق لیبیا کے مرکزی بینک کے گورنر ناجی محمد عیسیٰ اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر پین گونگ شینگ نے لیبیا کے تجارتی بینکوں کو چین کے ادائیگی اور تصفیہ کے نظام سے منسلک کرنے پر اتفاق کیا۔

اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں لیبیا کے مرکزی بینک نے کہا کہ عیسیٰ، جو بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں، نے پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے ملاقات کی۔

انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حجم کا جائزہ لیا اور اسے مضبوط بنانے اور اس کی شرح نمو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔

دونوں مرکزی بینکوں کے درمیان حقیقی تزویراتی شراکت داری کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیبیا کے کمرشل بینکوں کو چین کے کراس بارڈر انٹربینک ادائیگی کے نظام سی آئی پی ایس  سے جوڑنے پر اتفاق کیا گیا، جو مالیاتی منتقلی کو آسان بنائے گا۔

سی آئی پی ایس کو پیپلز بینک آف چائنا نے 2015 میں چینی یوآن کا استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی منتقلی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ یہ ایک ایسے بنیادی ڈھانچے کے طور پر کام کرتا ہے جو بینکوں کے ذریعے لین دین پر کارروائی کرنے کی ضرورت کو ختم کرکے امریکی ڈالر پر انحصار کو کم کرتا ہے۔
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