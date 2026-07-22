عامر خان کے سوتیلے بھائی بے گھر اور فاقوں پر مجبور؟ سابقہ اہلیہ کا بڑا دعویٰ

انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ حیدر علی خان شیزوفرینیا کا شکار ہیں

ویب ڈیسک July 22, 2026
facebook whatsup

عامر خان کے سوتیلے بھائی حیدر علی خان کی سابقہ اہلیہ نے یہ دعوہ کیا ہے کہ ان کی حالت خراب ہے اور ان کے پاس رہنے کیلئے کوئی مستقل ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔

اداکارہ ایوا گروور نے سدھارتھ کنن کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں اپنے سابقہ شوہر اور عامر خان کے سوتیلے بھائی سے متعلق کئی تشویشناک دعوے کیے ہیں۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ حیدر علی خان کی حالت انتہائی خراب ہے اور ان کے پاس نہ مستقل رہائش ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو ان کی دیکھ بھال کرے، کچھ دوست انہیں اپنی چال میں جگہ دے دیتے ہیں اور تھوڑی مدد کر دیتے ہیں۔ 

اداکارہ نے مزید دعویٰ کیا کہ حیدر علی خان شیزوفرینیا کا شکار ہیں مگر ان کے اردگرد موجود بعض لوگ انہیں شراب بھی فراہم کرتے رہتے ہیں۔

عامر خان سے تعلقات پر بھی دعویٰ:

ایوا گروور نے انٹرویو میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ عامر خان نے حیدر علی خان اور ان کے خاندان سے تمام تعلقات ختم کر رکھے ہیں۔ عامر خان کے والد طاہر حسین کے آخری ایام میں ان کی سابق ساس کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔

واضح رہے کہ ایوا گروور کے یہ تمام بیانات ان کے ذاتی دعووں پر مبنی ہیں، جن پر عامر خان یا حیدر علی خان کی جانب سے تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امیتابھ بچن کا سرجری اور آئی سی یو میں قیام کا انکشاف، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

معروف سابق ماڈل کی افسوسناک حالت نے سب کو چونکا دیا، کہانی آپ کو افسردہ کردے گی

Express News

جان ابراہم نے ممبئی کے پوش علاقے باندرہ میں 84 کروڑ روپے کا بنگلہ خرید لیا

Express News

شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘ کا اختتامی مرحلہ، بیرونِ ملک آخری شوٹنگ اگست میں متوقع

Express News

زینڈایا اور جیکب نے ٹام ہالینڈ کو ’اسپائیڈرمین‘ کا اختتام بتانے سے روک دیا، ویڈیو وائرل

Express News

ریان رینالڈز نے ڈیڈ پول کے مداحوں کو چوتھی فلم کی خوشخبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو