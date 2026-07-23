ساحل نے 6 ماہ کے دوران صنفی بنیاد پر تشدد سے متعلق رپورٹ جاری کر دی

2026 کے پہلے چھ ماہ کے دوران ملک بھر میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 3 ہزار 172 کیسز ریکارڈ کیے گئے

ویب ڈیسک July 23, 2026
facebook whatsup

ساحل نے جنوری تا جون 2026 کے دوران صنفی بنیاد پر تشدد سے متعلق اپنی ششماہی رپورٹ جاری کر دی۔

رپورٹ کے مطابق 2024 سے ساحل صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام اور کمیونٹیز کو محفوظ، منصفانہ اور زیادہ بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔

یہ رپورٹ قومی اور علاقائی اخبارات سے جمع کی گئی معلومات پر مبنی ہے، جن میں چاروں صوبوں کے علاوہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری (ICT)، آزاد جموں و کشمیر (AJK) اور گلگت بلتستان (GB) شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق 2026 کے پہلے چھ ماہ کے دوران ملک بھر میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 3 ہزار 172 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن میں 18 کیسز ٹرانس جینڈر افراد سے متعلق تھے۔

ان کیسز میں 644 قتل، 514 تشدد، 462 اغوا، 363 خودکشیاں، 280 ریپ، 175 زخمی، 132 غیرت کے نام پر قتل اور 21 دیگر جرائم، جن میں ہراسانی، اجتماعی زیادتی اور فحاشی شامل ہیں، ریکارڈ کیے گئے۔

رپورٹ کے مطابق 334 کیسز 21 سے 30 سال، 306 کیسز 11 سے 20 سال اور 120 کیسز 31 سے 40 سال عمر کے افراد سے متعلق تھے، جبکہ 71 فیصد کیسز میں متاثرہ افراد کی عمر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مجموعی کیسز میں 27 فیصد میں ملزم متاثرہ کا جاننے والا، 24 فیصد میں اجنبی، 13 فیصد میں شوہر تھا، جبکہ 20 فیصد مقدمات میں ملزم کی شناخت نہیں ہو سکی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ صنفی بنیاد پر تشدد کے 54 فیصد واقعات متاثرہ کے اپنے گھر میں اور 12 فیصد ملزم کے گھر میں پیش آئے، جو سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والے مقامات تھے۔ صوبہ وار اعداد و شمار کے مطابق 74 فیصد کیسز پنجاب، 17 فیصد سندھ، 6 فیصد خیبرپختونخوا جبکہ 3 فیصد کیسز بلوچستان، اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سے رپورٹ ہوئے۔

رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 76 فیصد مقدمات پولیس میں درج کیے گئے، 23 فیصد مقدمات میں رجسٹریشن کی صورتحال کا ذکر نہیں تھا، جبکہ ایک فیصد مقدمات پولیس میں درج نہیں کیے گئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی بھی وقت ہڑتال کی کال دی جائے گی، پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ٹرانسپورٹ اتحاد کا ردعمل

Express News

6 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 63 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا

Express News

لاہور؛ نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ کا مبینہ اغوا، مقدمہ درج

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز بڑا اضافہ

Express News

جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیرالعظیم انتقال کرگئے

Express News

سعد رفیق کا بیان سیاسی دیوالیہ پن اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے، شرجیل میمن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو