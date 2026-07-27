لاہور میں مکان کی چھت گر گئی

حادثے میں ایک ہی گھر کے چار افراد زخمی ہوئے، تمام کی حالت خطرے سے باہر جکہ اسپتال منتقل کردیا گیا ہے، ریسکیو 1122

ویب ڈیسک July 27, 2026
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لاہور کے علاقے شالیمار روڈ پر قائم مکان کی چھت گرنے کے حادث؁ میں بچے سمیت چار افراد زخمی ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے شالیمار روڈ پر واقع غوثیہ چوک پر آباد پٹھان کالونی میں ایک گھر کی چھت گرنے کا حادثہ پیش آیا جس پر ریسکیو رضاکار فوری موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو 1122 کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔

زخمیوں میں سے دو کو کوٹ خواجہ سعید اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ تمام کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

حکام کے مطابق چھت گرنے کے واقعے میں زخمی افراد کی شناخت رجب 3 سال، زینب 35 سال، شاہد  35 سال، مجاہد 20 سال کے نام سے ہوئی۔

ریسکیو 1122 کے مطابق مزید کسی شخص کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع نہیں، اپریشن مکمل کر لیا گیا۔
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