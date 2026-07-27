پہلا ٹیسٹ: ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 90 رنز سے شکست دیدی

ویسٹ انڈیز کے بولرز کی تباہ کن بولنگ، 211 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 120 رنز پر ڈھیر ہوگئی

ویب ڈیسک July 28, 2026
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محمد رضوان کے بولڈ ہونے کا منظر (تصویر: اے ایف پی)

ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میں 90 رنز سے شکست دے دی۔

تروبا کے برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری میچ میں ویسٹ انڈین بولرز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کے دھجیاں اڑا دیں۔ 211 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 120 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

قومی ٹیم کی جانب سے کپتان بابر اعظم 58 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ دیگر بلے بازوں میں محمد عباس 23، محمد رضوان 11، خرم شہزاد 4، شان مسعود 3، اذان اویس 3، امام الحق 3، علی عثمان 2جبکہ عامر جمال اور سلمان آغا بغیر کوئی رن اسکور کیے آؤٹ ہوئے۔

ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیڈن سیلز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جسٹن گریوز اور کیمار روچ نے 2، 2 جبکہ شمار جوزف نے 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل چوتھے روز میزبان ٹیم نے 126 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ سے کھیل کا آغاز کیا کیا اور 181 پر 210 رنز کی برتری کے ساتھ پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی۔

کیمار روچ اور شیمار جوزف نے آٹھویں وکٹ کے لیے 61 رنز کی شراکت قائم کی۔ دونوں نے بالترتیب 18 اور 38 رنز اسکور کیے۔ جومیل واریکن 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ جیڈن سیلز 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

پاکستان کی جانب سے محمد عباس نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ خرم شہزاد اور محمد علی نے 2، 2 اور عامر جمال نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
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