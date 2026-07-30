اگر بلاول سمجھتے ہیں آزادکشمیر میں دھاندلی ہوئی تو ہم دوبارہ مقابلے کیلیے تیار ہیں، کیپٹن (ر) صفدر

بلاول بھٹو حکومت کو فارم 47 کا کہتے ہیں تو خود کہاں کھڑے ہیں؟ پشاور میں گفتگو

ویب ڈیسک July 30, 2026
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فوٹو:فائل

مسلم لیگ (ن) کے رہنما کیپٹن (ر) صفدر نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں بلاول کو شکست ہوئی تو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔

پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے ن لیگ کے رہنما نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیتی ہم نے تو نہیں کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ 

کیپٹن (ر) صفدر نے کہا کہ اگر بلاول سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی تو پھر ہم دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت فارم 47 کی ہے تو وہ خود کہاں کھڑے ہیں۔

لیگی رہنما نے کہا کہ کشمیر میں ہمیں پیپلزپارٹی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
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