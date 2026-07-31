ہانیہ عامر کا جڑواں بھائی؟ اعجاز اسلم نے تصویر شیئر کرکے مداحوں کو حیران کردیا

اعجاز اسلم نے ہانیہ عامر کے ساتھ ایک نوجوان کی تصویر شیئر کی، جو اداکارہ کا ہم شکل دکھائی دے رہا ہے

ویب ڈیسک July 31, 2026
facebook whatsup

پاکستان شوبز کے سینئر اداکار اعجاز اسلم نے اداکارہ ہانیہ عامر سے مشابہت رکھنے والے ایک نوجوان کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرکے مداحوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا، جس کے بعد اس دلچسپ موازنے نے آن لائن خوب توجہ حاصل کر لی۔

اعجاز اسلم نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں ایک نوجوان کی تصویر کے ساتھ ہانیہ عامر کی تصویر بھی شیئر کی اور مزاحیہ انداز میں سوال کیا کہ کیا یہ ہانیہ عامر کا جڑواں بھائی ہے؟ انہوں نے ساتھ ہی لکھا کہ دونوں کے درمیان مشابہت واقعی حیران کن دکھائی دیتی ہے۔

اداکار کی یہ پوسٹ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے نوجوان اور ہانیہ عامر کے چہرے کے نقوش، گھنگریالے بالوں، مسکراہٹ اور خاص طور پر ڈمپلز میں غیرمعمولی مماثلت کی نشاندہی کرنا شروع کر دی، جبکہ کئی افراد نے اس پر دلچسپ تبصرے بھی کیے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض صارفین نے مزاحیہ انداز میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ کہیں ہانیہ عامر کا کوئی جڑواں بھائی تو نہیں، جبکہ دیگر نے دونوں کی مشابہت کو واقعی حیران کن قرار دیتے ہوئے تصاویر کا موازنہ شیئر کرنا شروع کر دیا۔

اعجاز اسلم کی اس دلچسپ پوسسٹ کے بعد ہانیہ عامر اور اس نوجوان کے درمیان مماثلت سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گئی اور صارفین نے اس غیرمتوقع تقابل سے خوب لطف اٹھایا۔

واضح رہے کہ اعجاز اسلم گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا نمایاں نام ہیں اور متعدد مقبول ڈراموں میں اپنی اداکاری کے باعث پہچانے جاتے ہیں، جبکہ ہانیہ عامر بھی موجودہ دور کی کامیاب اور مقبول اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں، جنہوں نے کئی ہٹ ڈراموں کے ذریعے لاکھوں مداحوں کے دل جیت رکھے ہیں۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

محمد احمد اور فہد شیخ تنازع: فیصل قریشی کے یوٹرن پر سوشل میڈیا صارفین ناراض

Express News

فواد خان کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کے بعد وائرل نئی تصاویر نے مداحوں کو چونکا دیا

Express News

بی ٹی ایس نے گریمی ایوارڈ 2027 کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا

Express News

محمد احمد کے بعد زینب راجہ نے بھی فہد شیخ پر نامناسب رویے کا الزام لگادیا

Express News

58 برس کی عمر میں بھی شاندار فٹنس، صائمہ نور کی نئی ٹرانسفارمیشن نے سب کو حیران کردیا

Express News

چار خواتین نے جیرڈ لیٹو پر جنسی زیادتی کے الزامات عائد کر دیے، اداکار کی تردید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو