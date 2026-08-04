ہالی ووڈ کے معروف اداکار بریڈلی کوپر اور سپر ماڈل جیجی حدید ایک بار پھر اپنی ذاتی زندگی کے باعث خبروں میں ہیں۔ پیرس میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا، جہاں ان کی انگلیوں میں موجود ایک جیسی انگوٹھیوں نے مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین کے درمیان ممکنہ منگنی کی افواہوں کو نئی جان دے دی۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق 51 سالہ بریڈلی کوپر اور 31 سالہ جیجی حدید ورزش کے بعد پیرس کے ایک ہوٹل کی جانب واپس جا رہے تھے۔ دونوں نے آرام دہ اسپورٹس لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، تاہم سب سے زیادہ توجہ انگوٹھیوں نے حاصل کی، جو بظاہر ایک جیسی دکھائی دے رہی تھیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات سے صرف دو روز قبل بریڈلی کوپر کو اکیلے جم جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا، اس وقت ان کی انگلی میں کوئی انگوٹھی موجود نہیں تھی، جس کے بعد تازہ تصاویر نے منگنی سے متعلق قیاس آرائیوں کو مزید تقویت دے دی ہے۔
بریڈلی کوپر اور جیجی حدید کے تعلقات کی خبریں پہلی مرتبہ اکتوبر 2023ء میں سامنے آئی تھیں، تاہم دونوں نے ہمیشہ اپنی نجی زندگی کو میڈیا کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں جیجی حدید نے اپنی 30ویں سالگرہ کے موقع پر بریڈلی کوپر کے ساتھ تصویر شیئر کرکے پہلی بار سوشل میڈیا پر اپنے تعلق کی باضابطہ جھلک دکھائی تھی۔
اپریل 2025ء میں ووگ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جیجی حدید نے اپنے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مضبوط تعلق کے لیے ضروری ہے کہ دونوں افراد اپنی خواہشات اور ترجیحات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے لیے بہتر ساتھی بننے کی کوشش کریں۔
اگرچہ اس جوڑی نے اب تک کسی ریڈ کارپٹ تقریب میں باضابطہ طور پر ایک ساتھ شرکت نہیں کی، لیکن وہ متعدد اہم مواقع پر ساتھ دکھائی دے چکے ہیں، جن میں 2026ء میٹ گالا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جولائی میں انہیں ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تقریب میں بھی ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔
ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو جیجی حدید اس سے قبل گلوکار زین ملک کے ساتھ تعلق میں رہ چکی ہیں اور دونوں کی ایک پانچ سالہ بیٹی ہے، جبکہ بریڈلی کوپر کی سابقہ ساتھی ارینا شیک سے بھی ایک نو سالہ بیٹی ہے۔ تاہم دونوں ستاروں نے اب تک منگنی سے متعلق گردش کرنے والی خبروں پر کوئی باضابطہ ردعمل نہیں دیا۔