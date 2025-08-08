لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگنے والی فیکٹریوں کی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا، ترجمان

آگ کا شعلہ گتے کی فیکٹری کی چھت پر گرنے سے وہاں بھی آگ بھڑک اٹھی

ویب ڈیسک August 08, 2025
کراچی:

شہر قائد کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گزشتہ روز کپٹرے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ کے بعد صورتِ حال مزید بگڑ گئی تھی، تاہم فائر بریگیڈ کی بروقت اور مسلسل کوششوں سے دونوں متاثرہ فیکٹریوں میں لگنے والی آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔

ترجمان لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون شہزاد خان کے مطابق آگ ابتدائی طور پر کپڑے کی فیکٹری میں لگی تھی جسے شام سات بجے کے قریب قابو میں لایا گیا۔

تاہم رات گیارہ بجے اسی متاثرہ عمارت سے اچانک بلند ہونے والے شعلے نے قریبی واقع گتے کی فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

ترجمان کے مطابق آگ کا شعلہ گتے کی فیکٹری کی چھت پر گرنے سے وہاں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں کو فوری طور پر متحرک کیا گیا، جنہوں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ کو مکمل طور پر بجھا دیا۔

شہزاد خان نے مزید بتایا کہ کپڑے کی فیکٹری، جو گزشتہ روز جزوی طور پر منہدم ہو گئی تھی، وہاں لگنے والی آگ اب مکمل کنٹرول میں ہے اور مزید کسی خطرے کا اندیشہ نہیں۔
