پارٹی کی ہدایت پر پی پی کے کارکنان سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں،شرجیل میمن

سندھ حکومت گلگت بلتستان، خیبرپختونخوا اور کشمیر کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی، سب کو متحد ہونا پڑے گا،سینئر صوبائی وزیر

سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں اور سیلابی صورتحال  اور انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کی خصوصی ہدایات پر پوری پارٹی متحرک ہے۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر کارکنان اور رہنما متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں تاکہ متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔

شرجیل میمن کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی واضح ہدایت ہے کہ کوئی بھی خاندان امداد سے محروم نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکن مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں، قدرتی آفات کے وقت تمام صوبوں اور خطوں کو سیاست سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔

سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہزاروں خاندان شدید متاثر ہوئے ہیں، گھروں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور متاثرین کو فوری امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیمیں عوام کی مدد کے لئے آگے آئیں اور خاص طور پر خوراک، ادویات، صاف پانی اور رہائش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔

شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو بار بار قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لئے تمام اکائیوں کو مل کر ایک مشترکہ حکمتِ عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔

شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومتِ سندھ کی ہمدردیاں اور نیک خواہشات خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
