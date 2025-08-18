ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟

ملائیکہ کا کہنا تھا کہ جب ارباز خان سے ان کی شادی ہوئی تب وہ بہت کم عمر تھیں

بالی ووڈ اداکار ارباز خان کی سابقہ اہلیہ ڈانسر و ماڈل ملائیکہ اروڑہ نے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کردیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک حالیہ انٹرویو میں 51 سالہ ملائیکہ اروڑہ نے دوسری شادی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ محبت پر اب بھی یقین رکھتی ہیں اور دوسری شادی کیلئے انہوں نے کبھی ‘نہ‘ نہیں کہا۔

ملائیکہ کا کہنا تھا کہ جب ارباز خان سے ان کی شادی ہوئی تب وہ بہت کم عمر تھیں۔ انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو پیغام دیا کہ شادی کا فیصلہ لینے میں جلد بازی نہ کریں اور زندگی کو سمجھیں اس کے بعد ہی شادی کریں۔

بالی ووڈ اسٹار کا یہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور ناقدین اس پر بھرپور تبصرے کر رہے ہیں۔ 

یاد رہے کہ محبت کی شادی کرنے والے ارباز اور ملائیکہ شادی کے 18 سال بعد ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگئے تھے۔ 2017 میں ارباز سے طلاق کے بعد ملائیکہ اگلے ہی برس اداکار ارجن کپور کیساتھ تعلقات میں آگئیں تھیں تاہم 2024 میں ان کا یہ رشتہ بھی ختم ہوگیا۔ 

دوسری جانب ارباز نے ملائیکہ اروڑہ سے طلاق کے کئی برسوں بعد 2023 میں بالی ووڈ کی ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ سے دوسری شادی کرلی تھی۔ 
