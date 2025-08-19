پنجاب میں کپاس کی آمد میں غیر معمولی کمی، سندھ میں بہتری

غیر فعال جننگ فیکٹریاں دوبارہ فعال ہونے سے پنجاب میں کپاس کی آمد میں بہتری آئیگی

احتشام مفتی August 19, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پنجاب میں کپاس کی آمد میں غیر معمولی کمی جبکہ سندھ میں بہتری رونما ہوئی ہے۔

31 جولائی 2025 تک پنجاب میں کپاس کی پیداوار جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 3 فیصد زائد تھی اب 15اگست کو پچھلے کے اسی عرصے کے مقابلے میں 6 فیصد کم ہو گئی ہے، جبکہ سندھ میں اکتیس جولائی کو پچھلے سال کے مقابلے میں 47 فیصد کمی اب 15اگست کو 24فیصد تک محدود ہو گئی ہے۔

جبکہ توقع ہے کہ آئندہ دو ہفتوں تک یہ کمی مزید کم ہونے سے کپاس کی قومی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ سامنے آئے گا۔

چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے بتایاکہ پنجاب کے مختلف کاٹن زونز میں ہونیوالی بارشوں کے باعث کپاس اور روئی کا معیار متاثر ہونے سے ٹیکسٹائل ملزکی جانب سے متاثرہ روئی کی خریداری میں عدم دلچسپی کے باعث پنجاب کے کئی شہروں میں کئی جننگ فیکٹریاں غیر فعال ہونے سے جننگ فیکٹریوں میں مذکورہ دو ہفتوں کے دوران کپاس کی آمد میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے۔ 

لیکن توقع ہے کہ جاری دو ہفتوں کے دوران غیر فعال جننگ فیکٹریاں دوبارہ فعال ہونے سے پنجاب میں کپاس کی آمد میں بھی بہتری سامنے آئے گی۔

انہوں نے بتایاکہ پی سی جی اے کے جاری تازہ ترین اعدادوشمارکے مطابق 15اگست تک ملک بھر کی جننگ فیکٹریوں میں 17فیصد کی کمی سے مجموعی طور پر 8لاکھ 87ہزار 400 گانٹھوں کے مساوی پھٹی جننگ فیکٹریوں میں پہنچی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

غیرملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل کیلئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل

Express News

عالمی و مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

Express News

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

Express News

اسٹیٹ بینک بورڈ سے سیکریٹری خزانہ کو نکالا جائے، آئی ایم ایف

Express News

پنجاب میں کپاس کی آمد میں غیر معمولی کمی، سندھ میں بہتری

Express News

زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو