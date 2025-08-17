منافق سیاست دانوں کی ایک اور سازش پکڑی گئی، سب اپنی سمت ٹھیک کرلیں، فیصل واؤڈا

سازش کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی، سمت درست کریں ورنہ رگڑ دیے جائیں گے،ایکس پیغام

ویب ڈیسک August 17, 2025
سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ سیاست دان اور این جی اوز کی ایک اور گھناؤنی سازش ناکام بنادی گئی ہے جس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا کہ سیاستدان این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کیلیے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچالیا جس کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔

سیاستدان / این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کیلئے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشتگردی سے بچا لیا ہے۔ جس کی تفصیلات بہت جلد سامنے لائی جائینگی۔ تمام منافق…

— Faisal Vawda Senator (Indep) (@FaisalVawdaPAK) August 17, 2025

فیصل واؤڈا نے کہا کہ تمام منافق سیاست دان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کرلیں ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اُس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے طرم خان رگڑ دیے جائیں گے۔

سینیٹر فیصل واؤڈا نے مزید لکھا کہ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سے سمجھ آجائے گی۔
