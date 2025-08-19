ٹرمپ کا یوکرین کو تحفظ کی ضمانت دینا، بڑا بریک تھرو ہے، نیٹو

امریکی صدر کو "ڈیڈلاک ختم کرنے" اور پوتن کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے پر بھی سراہا

ویب ڈیسک August 19, 2025
نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک رُٹے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کی پیشکش کو امن مذاکرات میں بڑا "بریک تھرو" قرار دیا۔

وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلینسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ کثیرالجہتی اجلاس کے دوران مارک رُٹے نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ اقدام مذاکرات کے نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔

مارک رُٹے نے صدر ٹرمپ کو یاد دلایا ’’ آپ نے کہا کہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کو تیار ہوں’ یہ ایک بڑا قدم ہے، یہ واقعی ایک بریک تھرو ہے اور اس سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اس پر بھی آپ کا شکریہ۔"

اس سے قبل اوول آفس میں زیلینسکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ امریکہ ممکنہ امن معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کی مدد میں فوج بھیج سکتا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ کو شاید آج یا کچھ روز میں اس بارے میں بتا دیں گے۔

رُٹے نے امریکی صدر کو "ڈیڈلاک ختم کرنے" اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے پر بھی سراہا۔

 
