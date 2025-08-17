بھارت میں شیڈول ایشیا ہاکی کپ کے منتظمین کا پاکستان کی جگہ متبادل ٹیموں سے رابطہ

پاکستان ہاکی  فیڈریشن نے ابھی تک ٹیم بھجوانے سے معذرت نہیں کی

محمد یوسف انجم August 17, 2025
لاہور:

بھارت میں 29 اگست سے شیڈول ایشیا ہاکی کپ کے ڈراز کا اعلان چند روزمیں ہوگا، منتظمین نے پاکستان کی جگہ متبادل ٹیموں سے رابطہ کرلیا۔

ذرائع کے مطابق ایک دو دن میں پاکستان ہاکی فیڈریشن حکام حکومتی ہدایات کی روشنی میں ایشیا کپ منتظمین کو اپنے جواب سے آگاہ کردیں گے۔

سکیورٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان ہاکی ٹیم کا بھارت جاکر کھیلنا ممکن نہیں لگ رہا، منتطمین کو پاکستان ہاکی  فیڈریشن کی جانب سے ابھی تک ٹیم بھجوانے سے معذرت کا نہیں لکھا گیا۔

  دوسری جانب پاکستان ٹیم کے متبادل کے طورپر بنگلہ دیش، قازقستان اورکرغزستان ہاکی فیڈریشنز کو بھی پاکستان ٹیم کےانکار کی صورت میں اپنی دستیابی  کے بارے میں  لکھا گیا ہے۔

راج گیر میں کھیلا جانے والا ایشیا کپ ورلڈ کپ ہاکی کا کوالیفائر ہے، اس کی فاتح ٹیم ڈائریکٹ اگلے برس چودہ اگست سے ہالینڈ اوربیلجیم میں شیڈول ورلڈ کپ میں کھیلنے کی حقدار ہوگی۔
