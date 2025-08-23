انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ، سلمان الیون نے حارث الیون کو شکست دے دی

حسن نواز 39 گیندوں پر 50 اور صائم ایوب 45 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

اسپورٹس ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

دبئی میں موجود قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ میں سلمان الیون نے حارث الیون کو شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق سلمان الیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 142 رنز بنائے۔ حسن نواز 39 گیندوں پر 50 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

صائم ایوب نے 45 اور صاحبزادہ فرحان نے 25 رنز بنائے۔

حارث الیون کی جانب سے صفیان مقیم نے تین جبکہ سلمان مرزا اور حسن علی نے دو، دو وکٹیں حاصل کیں۔

ہدف کے تعاقب میں حارث الیون 19.5 اوورز میں 140 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محمد عرفان 36 اور ماینک چوہدری 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

سلمان الیون کی جانب سے شاہین آفریدی نے پانچ، محمد نواز اور سلمان علی آغا نے دو، دو وکٹیں حاصل کیں۔

واضح رہے کہ سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان ٹیم کا ٹریننگ کیمپ 27 اگست تک جاری رہے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ہوگن کی موت طبی غلطی کے باعث ہوئی؟ تفتیش نئے رخ پر

Express News

من پسند افراد کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے نام پر گراؤنڈز بانٹے جارہے ہیں، صدر کی سی ایس اے

Express News

بلدیہ عظمیٰ پر کراچی میں کھیلوں کے میدان کی بندر بانٹ کا الزام

Express News

ٹوکیو: ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا چھ رکنی دستہ شریک ہوگا

Express News

قائمہ کمیٹی: پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران پر شہلا رضا کے سنگین الزامات

Express News

قومی ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر کرکٹر سندھ ہائیکورٹ پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو