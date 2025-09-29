ڈیلرشپ اور ڈسٹری بیوشن معاہدوں میں کمپٹیشن قانون کے خلاف شقیں شامل نہ کی جائیں

استثنی کے بغیر معاہدوں میں کمپٹیشن مخالف شقوں پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا، کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان

بزنس رپورٹر September 29, 2025
اسلام آباد:

کمپٹیشن کمیشن نے انتباہ جاری کیا ہے کہ ڈیلرشپ اور ڈسٹری بیوشن معاہدوں میں کمپٹیشن قانون کے خلاف شقیں شامل نہ کی جائیں، خصوصی صورتحال میں کمیشن سے لازمی استثنیٰ حاصل کیا جائے، استثنی کے بغیر معاہدوں میں کمپٹیشن مخالف شقوں پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔

اپنے بیان میں کمپٹیشن کمیشن نے کہا ہے کہ کمیشن سے استثنیٰ کے بغیر ایسے کاروباری معاہدے کالعدم تصور ہوں گے، صرف صارفین کے مفاد اور معاشی ترقی کے پیش نظر ہی ایسے معادہوں کے لیے استثنیٰ دیا جا سکتا ہے، ایسے معاہدوں پر دیے جانے والے استثنیٰ مشروط اور مخصوص مدت کے لئے ہوتا ہے۔

کمیشن نے کہا ہے کہ کمپنیاں استشنی کی شرائط کی باقاعدہ رپورٹس جمع کرانے کے پابند ہیں، استثنیٰ کی شرائط کی خلاف ورزی پر ایگزیمپشن منسوخ ہوگا اور قانونی کارروائی کی جائے گی، استثنیٰ کی شرائط کی خلاف ورزی پر 7 کروڑ 50 لاکھ جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔
