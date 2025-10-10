خیبرپختونخوا کے نئے وزیراعلیٰ کا انتخاب، پی ٹی آئی کی اراکین کو اہم ہدایت، پابندی بھی لگادی

پی ٹی آئی کے بیرون ملک مقیم اراکین کو وطن واپس آنے کی ہدایت، نہ آنے کی صورت میں سخت کارروائی کا عندیہ

اسٹاف رپورٹر October 10, 2025
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بیرون جانے والے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کو فوری وطن واپس آنے کی ہدایت کی ہے۔

پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلٰی کے انتخاب کے روز غیر ارکان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا یے۔

تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیراعلٰی ہاوس پشاور میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیراعلٰی علی امین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری دی گئی اور سہیل آفریدی کی کامیابی کے لیے تمام اسمبلی ارکان کے پشاور سے  باہر جانے پر پابندی لگادی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق تمام ارکان اسمبلی کو پشاورچل میں ہی موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور بیرون ملک میں موجود ارکان اسمبلی کو فوری وطن واپس آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

جنید اکبر نے کہا کہ وزیراعلٰی کے انتخاب کے روز غیر حاضر ارکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
