پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) نے بھارت میں اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا واضح ثبوت دیتے ہوئے 2025 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹس ایونٹس کی فہرست میں جگہ بنالی۔
گوگل کی جانب سے جاری کی گئی کھیلوں کے مقابلوں کی فہرست میں 2025 کے دوران بھارت میں سب سے سرچ کی جانے والی پاکستان کی مقبول ٹی ٹوئنٹی لیگ، پی ایس ایل بھی شامل ہے۔
رپورٹ کے مطابق بھارتی صارفین نے 2025 میں نہ صرف عالمی اسپورٹس ایونٹس بلکہ پی ایس ایل کو بھی بڑی تعداد میں گوگل پر سرچ کیا جو اس لیگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا نمایاں ثبوت ہے۔
جاری کردہ فہرست میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اسپورٹس ایونٹس میں انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) پہلے نمبر پر، ایشیا کپ دوسرے، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی تیسرے، پرو کبڈی لیگ چوتھے اور ویمنز ورلڈکپ پانچویں نمبر پر رہے۔
اس کے بعد فیفا کلب ورلڈکپ چھٹے، پاکستان سپر لیگ ساتویں، ومبلڈن آٹھویں، نیشنز لیگ نویں جبکہ میجر لیگ کرکٹ دسویں نمبر پر ہیں۔
بھارتی صارفین کی پی ایس ایل میں بڑھتی دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ حالیہ برسوں میں لیگ کی مقبولیت پاکستان سے نکل کر خطے اور دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ نہ صرف کرکٹ شائقین بلکہ بھارتی میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر بھی پی ایس ایل کے میچز، کھلاڑیوں کی کارکردگی اور ہائی لائٹس مسلسل موضوعِ بحث رہتے ہیں جو اس لیگ کے اثر و رسوخ میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں۔