دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی نے35 ویں نیشنل گیمز میں 48گولڈ میڈلز جیت کر میڈل ٹیبل پر اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کر لیا۔ پاکستان واپڈا14گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور پاکستان نیوی 7 گولڈ میڈلزکے ساتھ تیسری پوزیشن پر براجمان ہے۔
کراچی میں جار ی نیشنل گیمز میں مجموعی طور پر 78گولڈ،اتنے ہی سلور اور 116 برانز میڈلز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
میڈلز ٹیبل پر پاکستان آرمی کا دستہ46گولڈ،15 سلور اور11 برانز میڈلز کے ساتھ سر فہرست تھا جبکہ واپڈا 14 گولڈ، 8 سلور اور 11برانز میڈلز حاصل کر کے ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔
پاکستان نیوی7 گولڈ، سلور اور 10 برانز میڈلز حاصل کر کے تیسری،پاکستان ایئر فورس 4 گولڈ،6 سلور اور 5 برانز میڈلز کے ساتھ چوتھے۔ایچ ای سی 3 گولڈ،10 سلور اور15 برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں پوزیشن پر ہے۔
خیبر پختونخوا 2 گولڈ،3 سلور اور12 برانز میڈلز کے ساتھ چھٹے،پنجاب ایک گولڈ،13سلور اور 16 برانز میڈلز کے ساتھ ساتویں،میزبان سندھ کا دستہ ایک گولڈ،6سلور اور 10برانز میڈلز کے ساتھ آٹھویں نمبر پر ہے۔
بلوچستان نے 5 سلور اور اتنے ہی برانز،پولیس اور گلگت بلتستان نے8،8 برانز اور آزاد جموں کشمیر نے ایک برانزمیڈل حاصل کیا ہے جبکہ وفاقی دارلحکومت اسلام آباد ہنوز پہلے میڈل کا متلاشی ہے۔