قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

سارہ اور کرش نے شادی کی تقریبات میں ہندو رسومات کے ساتھ نکاح کی تقریب بھی رکھی

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup

بھارتی ٹی وی انڈسٹری کی مقبول اداکارہ سارہ خان نے کرش پاٹھک سے دوسری شادی کرلی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اکتوبر میں دونوں کی کورٹ میرج ہوئی تھی جس کے بعد دسمبر میں باقاعدہ شادی کی تقریبات منعقد کی گئیں  اور اس موقع پر خوبصورت تصاویر لی گئیں۔

نوبیاہتا جوڑے نے اپنی دلکش شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ سارہ اور کرش نے شادی کی تقریبات میں ہندو رسومات کے ساتھ نکاح کی تقریب بھی رکھی۔

نوبیاہتا جوڑے نے ہندو رسومات کے لیے سرخ روایتی ملبوسات کا انتخاب کیا جبکہ نکاح کی تقریب میں سفید چمکدار لباس نے ان کی جوڑی کو نہایت خوبصورت انداز بخشا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جوڑے نے تصاویر کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ قبول ہے سے سات پھیرے تک، ہماری محبت نے خود اپنی کہانی لکھی اور دونوں جہانوں نے ہاں کہہ دی۔

سارہ خان نے شادی کے بعد ریسپشن کی تصاویر بھی جاری کیں جن میں وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہی ہیں۔

واضح رہے کہ سارہ خان کی یہ دوسری شادی ہے۔ اس سے قبل وہ اداکار علی مرچنٹ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں، تاہم ایک سال بعد ہی دونوں کے درمیان میں طلاق ہو گئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

قبول ہے سے سات پھیرے تک؛ سارہ خان کی کرش پاٹھک سے دوسری شادی، تصاویر وائرل

 Dec 08, 2025 01:17 AM |
ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

 Dec 07, 2025 07:33 PM |
معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

 Dec 07, 2025 01:23 PM |

متعلقہ

Express News

ڈکی بھائی نے جیل سے رہائی کے بعد پوری قوم سے معافی مانگ لی

Express News

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

Express News

جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

Express News

ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

Express News

طلحہ انجم مسلسل دوسری بار دنیا بھر میں ’سب سے زیادہ سُنے جانے والے پاکستانی آرٹسٹ‘ قرار

Express News

صبا قمر کو بغیر میک اپ کے سین کرنا مہنگا پڑگیا، شدید تنقید کی زد میں آگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو