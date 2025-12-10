بگ بیش، شاہین شاہ آفریدی اور بابراعظم آسٹریلیا پہنچ گئے

دونوں فرنچائزز نے سوشل میڈیا پر اپنے اپنے کھلاڑیوں کی آمد کی تصدیق کی ہے

اسپورٹس ڈیسک December 10, 2025
لاہور:

پاکستان کے اسٹار کرکٹرز بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی بگ بیش لیگ کے 15 ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں.

لیگ کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا، بابر اعظم سڈنی سکسرز کی نمائندگی جبکہ شاہین شاہ آفریدی برسبین ہیٹ کی جانب سے کھیلیں گے. 

دونوں فرنچائزز نے سوشل میڈیا پر اپنے اپنے کھلاڑیوں کی آمد کی تصدیق کی ہے، شاہین شاہ آفریدی جو بی بی ایل 15 کے نمبر ون ڈرافٹ پک تھے، سب سے پہلے برسبین پہنچے. 

برسبین ہیٹ نے ایکس پر شاہین کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ نمبر ون ڈرافٹ پک برسبین پہنچ گئے ہیں. 

دوسری جانب سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کی آمد کی 14 سیکنڈ کی ویڈیو جاری کی جس میں وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. 

ویڈیو کے ساتھ صرف یہ الفاظ لکھے گئے،وہ پہنچ گئے ہیں۔ بی بی ایل 15 کا انعقاد 14 دسمبر سے 25 جنوری تک ہوگا، لیگ کے دوران مجموعی طور پر 44 میچز کھیلے جائیں گے ۔
