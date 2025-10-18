نیو کراچی میں پولیس کی چھاپہ مار کارروائی، 8 بھتہ خور گرفتار، مقدمہ درج

بھتہ خوروں نے پرنٹنگ پریس کے مالک سے بھتہ طلب کیا تھا اور نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں

اسٹاف رپورٹر October 18, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

نیو کراچی صنعتی ایریا پولیس نے خفیہ ذرائع اور ٹیکنیکل بنیادوں پر کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران تاجر سے 5 لاکھ روپے بھتہ طلب کرنے کے الزام میں 8 بھتہ خوروں کو گرفتار کرلیا۔

اس حوالے سے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی نے بتایا کہ تاجر محمد عرفان جو کہ پرنٹنگ پریس کے مالک ہیں ان کی شکایت پر بھتہ طلب کرنے کا مقدمہ نمبر 577 سال 2025 بجرم دفعات 384 ، 385 ، 506 اور 25 ٹیلیگراف ایکٹ کے تحت نیو کراچی صنعتی ایریا پولیس نے درج کیا تھا۔

 بھتہ خوروں نے تاجر کو فون کال کے ذریعے 5 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا اور نہ دینے پر مدعی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، تاہم مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔

 انھوں نے بتایا کہ پولیس نے سخت جدوجہد کے بعد خفیہ اطلاع پر کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران بھتہ طلب کرنے میں ملوث 8 ملزمان سلمان ولد طاہر حسین ، عاقب ولد جاوید ، عبدالرحمٰن ولد جاوید ، توصیف ولد عقیل ، فہد ولد اکبر ، مزمل ولد اکرم عدنان ولد جمیل اور عامر ولد جمیل کو گرفتار کرلیا جبکہ پولیس نے بھتہ خوروں سے مجموعی طور پر 12 موبائل فونز برآمد کیے ہیں جس میں 9 موبائل فونز ٹچ اسکرین جبکہ 3 کیپیڈ موبائل فون اور 3 پرس بھی برآمد ہوئے ہیں۔

 پولیس گرفتار بھتہ خوروں کا کرمنل ریکارڈ چیک کر رہی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
