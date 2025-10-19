سلطان آف جوہر ہاکی کپ، پاکستان کو تیسری پوزیشن کے میچ میں شکست

دوسرے کوارٹر میں کپتان حنان شاہد اور چوتھے کوارٹر میں سفیان خان کے گول کے ذریعے مقابلہ برابر ہوگیا تھا

اسپورٹس ڈیسک October 19, 2025
facebook whatsup

سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں برطانیہ نے پاکستان کو شکست دے کرکانسی کا تمغہ حاصل کرلیا۔

ملائیشیا کے شہر جوہر بارو میں برطانیہ نے تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دی۔

برطانیہ نے پہلے کوارٹر میں دو گول کرکے برتری حاصل کرلی تھی۔

پاکستان نے دوسرے کوارٹر میں کپتان حنان شاہد اور چوتھے اور آخری کوارٹر میں سفیان خان کے گول کے ذریعے مقابلہ برابر کردیا تھا۔

مگر کھیل کے اختتام سے چار منٹ قبل برطانیہ کے ہنری مراکھم نے خوبصورت گول کرکے مقابلہ 2-3 کردیا جو میچ کے اختتام تک برقرار رہا۔

برطانوی ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا جبکہ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں چوتھی پوزیشن پر رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

پہلا ون ڈے: بنگلا دیش نے ویسٹ انڈیز کو 74 رنز سے شکست دیدی

Express News

سلطان آف جوہر ہاکی ٹورنامنٹ: فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کو شکست

Express News

سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز: کرکٹ زمبابوے نے پی سی بی کی دعوت قبول کرلی

Express News

پی ایچ ایف کے خود ساختہ عہدیداروں کو گھر جانا ہوگا، شہلا رضا

Express News

ویمنز ورلڈکپ: پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ میں اوورز کم کردیے گئے

Express News

راشد خان کا متعصابہ رویہ، پاکستان کے خلاف ٹوئٹ کے ساتھ ایک اور غلط حرکت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو