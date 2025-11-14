شام کا لندن میں سفارتخانہ 12 سال بعد کھول دیا گیا، عمارت پر نیا پرچم لہرا دیا

لندن:
شام نے لندن میں قائم اپنا سفارت خانہ 12 سال بعد کھول دیا ہے جہاں وزیرخارجہ نے عمارت پر پرچم بھی لہرادیا۔
شام کے وزیرخارجہ اسد الشیبانی نے لندن میں اپنے سفارت خانے پر شام کا نیا پرچم لہرا دیا اور واضح کردیا کہ برطانیہ کے ساتھ معطل ہونے والے سفارتی تعلقات 12 سال بعد بحال ہو رہے ہیں۔
سرکاری خبرایجنسی نے بتایا کہ وزیرخارجہ لندن میں برطانیہ کے متعدد عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور اس دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔
اسد الشیبانی نے رواں ہفتے صدر احمد الشرع کے ہمراہ امریکا کے دورے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی، احمد الشرع پہلے شامی صدر بن گئے ہیں جنہیں وائٹ ہاؤس کی جانب سے دورے کی دعوت دی گئی۔
شام میں گزشتہ برس سابق صدر بشارالاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جنم لینے والی حکومت نیا پرچم تیار کیا، جس میں سفید، سیاہ اور سبز رنگ کے ساتھ تین ستارے بنائے گئے ہیں جبکہ شام کا پرانے پرچم دو ستاروں کے ساتھ سفید، سیاہ اور سرخ رنگ پر مشتمل تھا۔
وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے اپریل میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں بھی لہرایا تھا، جس نے یونائیٹڈ عرب ری پبلک کے پرانے پرچم کی جگہ لی تھی۔
شامی صدر احمد الشرع نے امریکا اور روس سمیت دیگر ممالک کے دورے کیے ہیں اور وہ بشارالاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس کے تعلقات دنیا بھر سے قائم ہوں۔