سہ ملکی سیریز: پاکستان اور زمبابوے آج پہلے میچ میں مدمقابل آئیں گے

کوشش کریں گے کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں، سلمان آغا

اسپورٹس ڈیسک November 18, 2025
سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں آج پاکستان اور زمبابوے مدمقابل آئیں گے۔

تفصیلات کے مطابق سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا راولپنڈی میں شیڈول میچ شام چھ بجے شروع ہوگا۔

سیریز کی ٹرافی کی رونمائی گزشتہ روز کی گئی جس میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے کپتانوں نے شرکت کی۔

میزبان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا۔

انہوں نے کہا ہے کہ سیریز کے دوران کوشش کریں گے کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں، ہماری ٹیم کے پاس اچھے آل راؤنڈرز ہیں جو مکمل بیٹر اور مکمل بولر ہیں۔

زمبابوین کپتان سکندر رضا نے کہا کہ فائنل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جبکہ سری لنکن کپتان ڈسُن شناکا کا کہنا تھا کہ ہر چیلنج سے نمٹنے کیلئے تیار ہیں۔
