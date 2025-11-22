اداکارہ شردھا کپور کے بھائی اور معروف اداکار سدھانت کپور کو ممبئی پولیس کی اینٹی نارکوٹکس سیل (ANC) نے 252 کروڑ روپے کے مبینہ ڈرگ کیس میں طلب کر لیا۔
کیس کا تعلق ایک ایسے ڈرگ سنڈیکیٹ سے جوڑا جا رہا ہے جسے داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک سے منسلک بتایا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت نے فلم انڈسٹری میں ہلچل مچا دی ہے اور کئی نامور شخصیات اب تفتیش کی زد میں آ گئی ہیں۔
سرکاری حکام کے مطابق سدھانت کپور کو 25 نومبر کو تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہےجبکہ ان کے مبینہ تعلقات اُن ڈرگ پارٹیوں سے جوڑے جا رہے ہیں جو مبینہ طور پر ہائی پروفائل شخصیات کے لیے منعقد کی جاتی تھیں۔ ایک گرفتار ڈرگ اسمگلر نے تفتیش میں انکشاف کیا کہ وہ ایسی لگژری پارٹیاں ارینج کرتا رہا ہے جن میں متعدد فلمی شخصیات بھی شریک ہوتی تھیں۔
سدھانت کپور، جو شوٹ آؤٹ ایٹ وڈالا اور اگلی جیسی فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں، اب تیزی سے پھیلتی ہوئی تفتیش کے مرکز میں ہیں۔ یہ تحقیقات فروری 2024 میں ایک معمولی ڈرگ برآمدگی سے شروع ہوئیں لیکن بعدازاں ایک بڑے جرائم پیشہ نیٹ ورک کا انکشاف ہوا۔
تحقیقات میں سامنے آنے والے شواہد کے مطابق یہ سنڈیکیٹ مبینہ طور پر سلیم ڈولا نامی شخص چلا رہا تھا، جو داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے۔ کیس میں اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب دبئی میں محمد سلیم محمد سہیل شیخ کو گرفتار کیا گیا۔ شیخ اس کیس میں 15ویں گرفتاری ہے اور ڈرگ ڈسٹری بیوشن چین کا بنیادی رکن سمجھا جا رہا ہے۔
تفتیشی ذرائع کے مطابق شیخ نے دورانِ انٹروگیشن بتایا کہ یہ پارٹیاں ڈرگ پیسے سے فنڈ کی جاتی تھیں اور ان کا مقصد ڈرگ نیٹ ورک کو وسعت دینا تھا۔ وہ ڈرگ سپلائرز کی بھرتی، منشیات کی خریداری اور ہائی پروفائل کلائنٹس تک ڈائریکٹ سپلائی کا ذمہ دار بھی تھا۔
تحقیقات کے دائرے میں مزید بولی ووڈ شخصیات کے آنے کا امکان ہے۔ ممبئی کرائم برانچ اب ای ڈی کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کے پہلوؤں، مالی لین دین اور نیٹ ورک کے روابط کی چھان بین کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق جن افراد کے نام سامنے آئے ہیں ان کے تفصیلی بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔
جوں جوں کیس آگے بڑھ رہا ہے، سنڈیکیٹ کے مزید پرت کھلنے کی توقع ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کیس کے اثرات بولی ووڈ سمیت کئی حلقوں تک دور رس ثابت ہو سکتے ہیں۔
سدھانت کپور اس وقت کڑی نگرانی میں ہیں جبکہ تفتیش کار آئندہ مرحلے کی پوچھ گچھ کی تیاری میں مصروف ہیں جو ممکنہ طور پر 252 کروڑ روپے کے اس بڑے کیس میں اگلی بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔