لاہور، حلقہ این اے 129 کے ضمنی الیکشن میں ن لیگی امیدوار نے واضح برتری سے میدان مار لیا

ن لیگی امیدوار نے 34 ہزار سے زائد ووٹ سے فتح اپنے نام کی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کا دوسرا نمبر

ویب ڈیسک November 25, 2025
فوٹو فائل / انٹرنیٹ

لاہور: قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 129 کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ ن کے امیدوار نے 34 ہزار سے زائد ووٹوں سے میدان مار لیا۔

انتخابی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار حافظ نعمان نے 63441 ووٹ حاصل کیے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 29099 ووٹ حاصل کر سکے،

مسلم لیگ ن کے امیدوار حافظ نعمان نے 34342 ووٹوں کی برتری حاصل کی جبکہ تمام 334 پولنگ اسٹیشنز میں ٹرن آؤٹ 18.67 فیصد رہا۔

اس اہم حلقے میں پورا دن گہما گہمی کے باوجود ووٹرز کا مجموعی ٹرن آؤٹ کم رہا۔

فتح کے بعد ن لیگی امیدوار حافظ محمد نعمان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عوام کی خدمت کا عزم دہرایا اور جشن کیلیے جمع ہونے والے کارکنان و عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے اعتماد پر پورا اتروں گا جبکہ علاقے کے دیرینہ مسائل جلد حل ہوں گے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعمان نے کہا کہ حلقہ این اے 129 کے عوام کی رائے میں مثبت تبدیلی دیکھی گئی، لوگوں نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کیا ہے اور عوام نے میاں نواز شریف اور شریف پر اعتبار کیا یے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز نے ترقی کے رہکارڈ قائم کر دیے، لاہور کو ڈویلمپمنٹ پیکج ملا ہے جس کا بڑا حصہ این اے 129 کو ملا ہے۔

حافظ نعمان نے کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر آرہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کی زیر قیادت پاکستان اقوام عالم کے اندر قابل عزت ہو گیا ہے، مخالفین کے کئی لوگ الیکشن میں کھڑے تھے انکا تو پتا ہی نہیں تھا انکا نمائندہ کون ہے۔

انہوں نے کہا کہ مخالفین کے دور حکومت میں پنجاب کے لوگوں کے فنڈز کھائے گئے، میڈیا کا بہت مشکور ہوں سب لائو دکھاتا رہا ہے کسی قسم کا ناخوش گوار واقع پیش نہیں آیا۔
