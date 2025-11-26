پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال نے اپنی سالگرہ کی تقریب کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو تجسس میں مبتلا کردیا۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر سالگرہ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے منگنی کا اشارہ کیا کیونکہ ان میں چند تصویریں ایسی بھی تھیں جن میں اداکارہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھیں جبکہ اُس چہرہ چھپا ہوا تھا۔
اس کے علاوہ مومنہ اقبال کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور انہوں نے اپنی سالگرہ کی تقریب منعقد کرنے پر فیملی کے ساتھ کسی خاص شخص کا شکریہ بھی ادا کیا۔
اداکارہ کی سالگرہ کا انعقاد اُن کی رہائش گاہ پر ہی ہوا، جس میں قریبی رشتے دار شریک ہوئے جبکہ مومنہ اقبال نے سفید رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔
انہوں نے تصاویر شیئر تو کیں مگر اُس خاص کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جس کی وجہ سے مداح تجسس میں مبتلا ہوگئے۔
مومنہ اقبال نے 2018 سے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا اور پھر اپنی شاندار صلاحیتوں کی بنیاد پر اب تک کئی ڈرامے کرچکی ہیں۔