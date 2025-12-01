متحدہ عرب امارات میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ؛ پاکستان پر کیا اثر پڑے گا ؟

پاکستان میں رواں ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں 2 روپے تک کمی کی گئی ہے

ویب ڈیسک December 01, 2025
facebook whatsup
متحدہ عرب امارات میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ

متحدہ عرب امارات میں رواں ماہ دسمبر کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کردیا گیا۔

عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات فیول پرائس کمیٹی نےدسمبر 2025 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کردیا گیا۔

پیٹرولیم مصنوعات میں یہ اضافہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں اور ملک کی معاشی عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی۔

سپر 98 پیٹرول کی قیمت 2.63 درہم سے 2.70 درہم فی لیٹر کردی گئی جب کہ اسپیشل 95 پیٹرول کی قیمت میں 2.51 درہم سے 2.58 درہم فی لیٹر کردی گئی۔

اسی طرح ای پلس 91 کی قیمت میں بھی 2.44 سے 2.51 درہم فی لیٹر ہوگئی جب کہ ڈیزل کی قیمت 2.67 سے بڑھ کر 2.85 ہوگئی۔

خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایندھن کی قیمتیں ہر ماہ عالمی منڈی کے رجحانات کے مطابق تبدیل کی جاتی ہیں۔

نومبر کے دوران عالمی تیل مارکیٹ میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور اگرچہ آخری ہفتے میں قیمتیں ایک فیصد کے قریب بڑھی تھیں۔

مجموعی طور پر مارکیٹ مسلسل چوتھے ماہ بھی دباؤ کا شکار رہی۔ دسمبر میں ہونے والا یہ اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نومبر میں معمولی کمی کے بعد ایندھن کی قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں۔

اکتوبر میں سپر 98 کی قیمت 2.77 درہم تک پہنچ گئی تھی جبکہ 2025 کے دوران سب سے زیادہ قیمت فروری میں ریکارڈ کی گئی جب یہ 2.74 درہم تک پہنچ گئی تھی۔

اپریل میں یہ قیمتیں سال کی کم ترین سطح 2.57 درہم فی لیٹر تک گر گئی تھیں۔

موجودہ اضافہ اس رجحان کو ظاہر کرتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جاری عدم استحکام امارات میں ماہانہ ایندھن کی قیمتوں کو براہِ راست متاثر کر رہا ہے۔

اگست 2015 میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو آزاد کر دیا تھا جس کے بعد سے یہ مکمل طور پر عالمی منڈی سے منسلک ہیں۔

دوسری جانب پاکستان میں رواں ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی ہے جو 15 دسمبر تک برقرار رہیں گی۔ اس کا اثر موجودہ قیمتوں پر نہیں پڑے گا۔ 

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 01, 2025 03:58 PM |
رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

 Dec 01, 2025 01:39 PM |
شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

 Dec 01, 2025 11:53 AM |

متعلقہ

Express News

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی صدر سے کرپشن کیس میں معافی کی درخواست

Express News

سڈنی میں فضائی کرتب کے دوران دو طیارے ٹکرا گئے، ایک پائلٹ جاں بحق

Express News

غزہ میں امداد روکی گئی تو دنیا خاموش نہیں رہے گی، یو این سیکرٹری جنرل کی وارننگ

Express News

امریکا میں افغان تارکین وطن کے سنگین جرائم بے نقاب، متعدد گرفتار، ڈی پورٹیشن کا اعلان

Express News

آسٹریلیا کا انقلابی فیصلہ: 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا مکمل بند کردیا

Express News

پاکستان غزہ کی تعمیرِ نو میں مرکزی کردار ادا کرے، مصر کا بڑا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو