ویب ڈیسک December 02, 2025
ماہرینِ آثارِ قدیمہ کے سامنے ایسے شواہد آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں ہزاروں برس قبل مرد و خواتین کو مختلف مقاصد کی وجہ سے قربان کیا جاتا تھا۔

ماہرین نے چین میں 3800 سے 4300 برس قبل پتھر کے دور کے ایک معاشرے میں ایسے شواہد ملے ہیں جن کے مطابق وہاں مردوں اور عورتوں کو مختلف مقاصد کے لیے قربان کیا جاتا تھا۔

چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے محققین کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا کہ شمال مغربی چین میں پتھر کے دور کی ایک بستی میں اشرافیہ کی قبروں میں خواتین کی لاشیں پائی گئی جن کو ہزاروں برس قبل رسماً قربان کیا گیا تھا۔

تحقیق میں پہلی بار مردوں کے اجتماعی طور پر دفن ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے جن کا تعلق اس خطے میں انسان کی قربانی سے تھا۔

ماہرین کا خیال ہے کہ قدیم معاشے میں دو قسم کی انسانی قربانیا ہوتی تھیں۔ ایک میں مردوں کو اجتماعی طور پر دفن کیا جاتا تھا جو عوامی رسوم کی ادائیگی کے لیے ہوتی تھی۔ جبکہ دوسری قسم میں اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کی تدفین ہوتی تھی جن میں خواتین کو مردہ کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔
