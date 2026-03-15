ایرانی خواتین فٹبال ٹیم کی تین کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ لینے کی درخواست واپس لے لی ہے اور وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا۔
آسٹریلوی وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی ٹیم کی تین کھلاڑیوں نے حالیہ دنوں میں اپنی درخواست واپس لیتے ہوئے ایران واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، اب تک سات میں سے چار کھلاڑی آسٹریلیا چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہیں جبکہ ایک کھلاڑی نے گزشتہ ہفتے ہی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا تھا۔
رپورٹس کے مطابق یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایرانی خواتین فٹبال ٹیم کی بعض کھلاڑیوں نے ایک میچ کے دوران قومی ترانہ نہ پڑھا جس کے بعد ایران میں اس پر شدید تنقید کی گئی۔
اس تنقید کے بعد ٹیم کی سات کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ لینے کے لیے درخواست دی تھی، تاہم اب ان میں سے متعدد کھلاڑیوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے وطن واپس جانے کا اعلان کر دیا ہے۔