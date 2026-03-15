سابق کپتان سرفراز احمد کی ریٹائرمنٹ پر بابر اعظم نے کیا کہا؟

واضح رہے کہ سابق کپتان سرفراز احمد نے حال ہی میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے

ویب ڈیسک March 15, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے سابق کپتان سرفراز احمد کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں بابر اعظم نے سرفراز احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیفی بھائی، آپ کی قیادت میں کھیلنا واقعی ایک اعزاز تھا۔انہوں نے مزید کہا کہ سرفراز احمد کی رہنمائی، اعتماد اور پاکستان کرکٹ کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔

بابر اعظم نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرفراز احمد نے پاکستان کرکٹ کو کئی یادگار لمحات دیے اور وہ ان کی نئی زندگی کے مرحلے کے لیے کامیابی اور سکون کی دعا کرتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کرکٹ ہمیشہ سرفراز احمد کے احسانات کی مقروض رہے گی: محسن نقوی

واضح رہے کہ سابق کپتان سرفراز احمد نے حال ہی میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے 54 ٹیسٹ، 117 ون ڈے اور 61 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جبکہ اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 6164 رنز بنائے۔ بطور وکٹ کیپر انہوں نے 315 کیچز اور 56 اسٹمپنگز بھی کیں۔

سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نے 2017 کی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی اور ان کے دور میں قومی ٹیم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں عالمی نمبر ایک رینکنگ تک بھی پہنچی۔

مزید یہ کہ سرفراز احمد پاکستان کے واحد کپتان ہیں جنہوں نے جونیئر اور سینئر دونوں سطح پر آئی سی سی ٹائٹل جیتے جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں 2018 میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا تھا۔

facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو