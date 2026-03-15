پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے سابق کپتان سرفراز احمد کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں بابر اعظم نے سرفراز احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیفی بھائی، آپ کی قیادت میں کھیلنا واقعی ایک اعزاز تھا۔انہوں نے مزید کہا کہ سرفراز احمد کی رہنمائی، اعتماد اور پاکستان کرکٹ کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
بابر اعظم نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرفراز احمد نے پاکستان کرکٹ کو کئی یادگار لمحات دیے اور وہ ان کی نئی زندگی کے مرحلے کے لیے کامیابی اور سکون کی دعا کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ سابق کپتان سرفراز احمد نے حال ہی میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے 54 ٹیسٹ، 117 ون ڈے اور 61 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جبکہ اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 6164 رنز بنائے۔ بطور وکٹ کیپر انہوں نے 315 کیچز اور 56 اسٹمپنگز بھی کیں۔
سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نے 2017 کی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی اور ان کے دور میں قومی ٹیم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں عالمی نمبر ایک رینکنگ تک بھی پہنچی۔
مزید یہ کہ سرفراز احمد پاکستان کے واحد کپتان ہیں جنہوں نے جونیئر اور سینئر دونوں سطح پر آئی سی سی ٹائٹل جیتے جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں 2018 میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا تھا۔