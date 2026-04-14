واٹس ایپ ویب ورژن کے لیے اہم فیچر پر کام جاری

کمپنی کی جانب سے اپ ڈیٹ کے اجراء کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ کا ویب ورژن جلد ہی 50 کے قریب نئی ڈیسک ٹاپ تھیمز متعارف کرانے جا رہا ہے۔

موبائل ورژن کے مقابلے میں واٹس ایپ ویب پر اپ ڈیٹس شاذ و نادر ہی متعارف کرائی جاتی ہیں۔ لیکن واٹس ایپ بِیٹا انفو کے مطابق میٹا جلد ہی ویب صارفین کے لیے 49 نئی تھیمز متعارف کرانے جا رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق 49 مختلف تھیمز اس وقت آزمائش کے مرحلے میں جن میں موجودہ ڈیفالٹ تھیم بھی ہے اور ڈیفالٹ لائٹ تھیم کے ساتھ یہ تعداد 50 تک پہنچ جائے گی۔

تاہم، کمپنی کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کب متعارف کرائی جائے گی۔
express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو