انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ کا ویب ورژن جلد ہی 50 کے قریب نئی ڈیسک ٹاپ تھیمز متعارف کرانے جا رہا ہے۔
موبائل ورژن کے مقابلے میں واٹس ایپ ویب پر اپ ڈیٹس شاذ و نادر ہی متعارف کرائی جاتی ہیں۔ لیکن واٹس ایپ بِیٹا انفو کے مطابق میٹا جلد ہی ویب صارفین کے لیے 49 نئی تھیمز متعارف کرانے جا رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق 49 مختلف تھیمز اس وقت آزمائش کے مرحلے میں جن میں موجودہ ڈیفالٹ تھیم بھی ہے اور ڈیفالٹ لائٹ تھیم کے ساتھ یہ تعداد 50 تک پہنچ جائے گی۔
تاہم، کمپنی کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کب متعارف کرائی جائے گی۔