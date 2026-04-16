اینکر جمیل فاروقی کی اہلیہ عدالتی حکم پر بازیاب، شوہر پر تشدد کا الزام

عدالت نے خاتون کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہوئے حبس بے جا میں رکھنے کی درخواست نمٹا دی

ویب ڈیسک April 16, 2026
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے حکم پر اینکر جمیل فاروقی کی اہلیہ عائشہ مسرت کو  بازیاب کرا دیا گیا جبکہ انہوں نے اپنے شوہر پر حبس بے جا میں رکھنے اور تشدد کا الزام عائد کیا ہے۔

ایڈیشنل سیشن جج عرفان اکرم کی جانب سے جانب سے جاری احکامات پر اینکر جیمل فاروقی کی اہلیہ اسلام آباد تھانہ گولڑہ کی حدود سے بازیاب کرا دیا گیا۔

خاتون کے والدین کی درخواست پر عدالت نے گزشتہ روز ان کی بازیابی کا حکم دیا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بیلف اور پولیس نے خاتون کو بازیاب کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔

جمیل فاروقی کی اہلیہ عائشہ مسرت نے عدالت کے سامنے بیان میں کہا کہ میں دو ماہ سے اپنے خاوند کے ساتھ رہی ہوں، مجھے اپنے والدین سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔

انہوں نے الزام عائد کیا کہ جمیل فاروقی مجھ پر مستقل وحشیانہ طریقے سے ٹارچر کر رہا تھا، میں عاقل بالغ ہوں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں اور میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔

عدالت نے خاتون کے بیان پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ خاتون عاقل بالغ ہیں لہٰذا اپنے فیصلے میں آزاد ہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ عدالت نے خاتون کو حبس بے جا میں رکھنے کی درخواست نمٹا دی۔
